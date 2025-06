MotoGP GP Olanda 2025 | risultati e classifica FP1 Marc Marquez svetta ad Assen con caduta 4° Bagnaia

Dopo un emozionante debutto a Assen, la prima sessione di prove libere del GP d'Olanda 2025 ha regalato sorprese e colpi di scena. Marc Marquez si distingue con una prestazione forte, anche se la sua caduta non ha fermato l'ardore dei piloti. Francesco Bagnaia, per ora, si fa attendere, ma il circus della MotoGP è già in fermento: chi saprà dominare le qualifiche? La sfida è appena iniziata, e tutto può ancora succedere.

Calato il sipario sulla prima sessione di prove libere del GP d’Olanda, decima tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul mitico tracciato di Assen, piloti e team hanno lavorato alacremente per trovare la quadra e testare i mezzi in vista delle pre-qualifiche che definiranno il quadro dei qualificati alla Q1 e alla Q2, già un momento importante del fine-settimana. Ci si chiedeva quale versione di Francesco Bagnaia si sarebbe vista in pista. Pecco, reduce dal deludente quarto posto del Mugello, andava in cerca di soluzioni su un layout che spesso ne ha esaltato la guida. In passato, però, la stabilità sull’anteriore era tale che il piemontese riuscisse a fare una discreta differenza rispetto alla concorrenza, cosa che in questo campionato non si è verificata. 🔗 Leggi su Oasport.it