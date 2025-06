MotoGP Francesco Bagnaia soddisfatto | Oggi ho avuto un buon feeling il migliore della stagione

Venerdì positivo per Francesco Bagnaia al Gran Premio di Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul suggestivo tracciato di Assen, il pilota italiano ha mostrato un feeling eccellente, impressionando con la sua competitività sia in qualificazione che nel ritmo di gara. Dopo un turno segnato da due bandiere rosse, Bagnaia può sorridere, avvicinandosi sempre più alla vetta. La sua prestazione promette grande spettacolo per il weekend.

Un venerdì positivo per Francesco Bagnaia che può sorridere al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Assen, infatti, il turno pomeridiano (funestato da due bandiere rosse) ha visto finalmente un “Pecco” competitivo sia sul giro secco (comodo quinto) sia soprattutto sul passo gara, inanellando una serie di ottimi giri anche con le gomme usurate. Fabio Quartararo ha chiuso in vetta le pre-qualifiche con il tempo di 1:31.156 con 102 millesimi su Alex Marquez e 193 su Pedro Acosta. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 196 millesimi, quinta proprio per Pecco Bagnaia a 254 mentre è sesto Marc Marquez a 299 dopo una brutta caduta nelle battute conclusive. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia soddisfatto: “Oggi ho avuto un buon feeling, il migliore della stagione”

