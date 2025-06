MotoGP Assen brutta caduta per Marc Marquez durante le prove libere | si fa male al braccio sinistro poi firma il miglior tempo

Il weekend di Assen in MotoGP ha preso una piega inaspettata per Marc Marquez: dopo una brutta caduta durante le prove libere, il campione spagnolo si è fatto male al braccio sinistro. Nonostante l’incidente, Marquez ha sorpreso tutti firmando il miglior tempo, dimostrando ancora una volta la sua determinazione e abilità. La domanda ora è: riuscirà a superare questo ostacolo e mantenere alta la sua competitività?

Non è cominciato nel migliore dei modi il weekend del GP di Assen per Marc Marquez che – dopo aver vinto al Mugello – è tornato in pista per le prime libere nella mattinata di venerdì. Il pilota spagnolo, in apertura di sessione, è caduto tra tra le curve 14 e 15 del circuito. Il sei volte campione del mondo in MotoGP si è rialzato tenendosi la mano sinistra, su cui ha impattato quando è andato giù sull’asfalto prima di bloccarsi nella ghiaia a bordopista. Subito un soccorritore è arrivato correndo, ma Marquez ha tranquillizzato tutti, dirigendosi poi a piedi verso il box Ducati. Visitato immediatamente dallo staff medico, la prima diagnosi è stata di una compressione del nervo mediano del braccio sinistro, che gli ha provocato una perdita di forza e sensibilità dell’arto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it