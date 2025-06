MotoGP annuncio Martin | novità importanti dopo l’infortunio

Dopo il grave infortunio che lo ha tenuto lontano dalle piste, Jorge Martin si appresta a tornare in MotoGP, portando con sé speranze e novità importanti per la stagione 2025. Nonostante gli altri piloti abbiano già disputato il decimo GP di Assen, il campione in carica aspetta con ansia il suo grande ritorno. La sua ripresa potrebbe cambiare le sorti di questa emozionante annata...

Arrivano novità per quanto riguarda Jorge Martin dopo il doppio grave infortunio che ha compromesso la stagione in corso. La stagione di Jorge Martin potrebbe presto iniziare davvero. Seppur gli altri colleghi del Motomondiale siano giunti ormai al 10° appuntamento dell’anno 2025 di MotoGP (il GP di Assen), il campione del mondo in carica attende ancora il suo ritorno. Dopo il grave infortunio pre-stagionale, il pilota dell’ Aprilia era tornato durante il weekend del Qatar, visibilmente stanco e dolorante. L’ex Ducati non è riuscito nemmeno a concludere il Gran Premio, con una rovinosa caduta che ha compromesso la gara in corso e anche quelle successive. 🔗 Leggi su Sportface.it

