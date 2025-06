MotoGp ad Assen spavento e primato per Marquez

La MotoGP torna ad Assen, teatro di emozioni e sorprese. Tra spavento e coraggio, Marc Marquez conquista il miglior tempo nonostante una caduta in curva 15 che ha messo a rischio il suo braccio e la sua leadership mondiale. Un episodio che dimostra come la passione e la tenacia siano al centro di questo spettacolo mozzafiato. La sfida è appena iniziata: i pronostici sono aperti e l’adrenalina è alle stelle.

Roma, 27 giu. (askanews) – La MotoGP torna in pista per le Pre-qualifiche del Gp di Olanda, sul circuito di Assen. Nelle prove libere della mattina miglior tempo di Marc Marquez, che si è messo ancora una volta davanti a tutti nonostante una caduta in curva 15 con tanto di botta al nervo mediano del braccio sinistro. Si è trattato di un grande spavento. Il leader del Mondiale è caduto ad alta velocitĂ in curva 15 nel cambio di direzione. Il ducatista ha preso una botta sotto il gomito, subendo una compressione del nervo mediano del braccio sinistro. Dopo un consulto con il dottor Charte, il fuoriclasse di Cervera si è rimesso in moto e ha dimenticato subito l’incidente realizzando il miglior tempo della sessione in 1:32. 🔗 Leggi su Ildenaro.it