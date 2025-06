MotoGP 2025 diretta esclusiva Gp Paesi Bassi Assen Sky Sport NOW Sprint LIVE anche TV8

Preparati a vivere l'emozione del Motogp 2025 con una copertura esclusiva e spettacolare! Da Assen, il circuito iconico dei Paesi Bassi, arriva il decimo appuntamento della stagione, trasmesso in diretta su Sky Sport, NOW, TV8 e anche in streaming. Un weekend imperdibile di motori, adrenalina e sorprese, tra sprint e gare da brivido. Non perdere questa occasione di seguire ogni istante di un evento che farà parlare di sé!

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, MotoGP, WRC, GT World Challenge e Lamborghini Super Trofeo. MOTOMONDIALE AD ASSEN -Appuntamento iconico anche per la MotoGP, impegnata nel decimo appuntamento della stagione 2025 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Ad Assen, è tempo del GP dei Paesi Bassi, con la conf.

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L’università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

ORARI MOTOGP - Non ci si ferma: dopo il Mugello si va subito ad Assen. La programmazione del GP dei Paesi Bassi, differita su TV8 #motogp #moto2 #moto3 #motoe #dutchgp #corsedimoto

Aprilia presenta la nuova RS 125 GP Replica, una sportiva da 125cc che imita fedelmente le grafiche delle RS-GP che gareggiano in MotoGP, proprio quelle di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Dotazione da vera racing, ma guidabile con patente A1: quickshif

MotoGP 2025. GP dei Paesi Bassi ad Assen. Fabio Di Giannantonio: "Quale moto sceglierei di guidare? La GP26 dell'anno prossimo" - Fabio Di Giannantonio commenta nella conferenza stampa le sue aspettative per il weekend ad Assen, prima back- Riporta moto.it

MotoGP 2025. GP dei Paesi Bassi ad Assen. Alex Marquez: "Se non attacco Marc è perché è più veloce, non perché è mio fratello" - Al momento è il rivale principale del fratello e questo è quel che ha detto alla vigilia di Assen. Si legge su moto.it