Moto3 Luca Lunetta il più veloce delle pre-qualifiche ad Assen! Foggia e Riccardo Rossi in top-10

È arrivato il verdetto delle pre-qualifiche del GP d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Nella minima cilindrata i piloti sono stati impegnati in un turno molto convulso dove anche il traffico in pista ha finito per fare la differenza. Bravissimo Luca Lunetta, al termine di questo turno, A svettare col crono di 1:40.053 il pilota italiano, in sella alla Honda SIC58 Squadra Corsa, a precedere di 0.209 lo spagnolo David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e di 0.392 l’australiano Joel Kelso (LEVELUP – MTA). Grande riscontro per il centauro nostrano, che ha trovato fin da subito il feeling sulla pista oranje. 🔗 Leggi su Oasport.it