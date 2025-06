Moto2 | Filip Salac segna il miglior tempo nelle pre-qualifiche di Assen bene Arbolino Vietti in top 14

Le pre-qualifiche di Assen regalano emozioni e sorprese nel Motomondiale 2025 di Moto2. Filip Salac, con un’interpretazione impeccabile, segna il miglior tempo e stabilisce il nuovo record della pista, dimostrando grande determinazione. Bene anche Arbolino e Vietti, entrambi in top 14, pronti a infiammare il fine settimana di gara. La sfida al circuito olandese si fa sempre più avvincente, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso...

Terminano nel segno di Filip Salac le pre-qualifiche valide per il GP d’Olanda, undicesimo atto del Motomondiale 2025 di Moto2 in scena questo fine settimana presso l’iconico circuito di Assen. Prestazione importante per il pilota spagnolo, capace di segnare per l’occasione anche il nuovo record della pista. Nello specifico il centauro arruolato tra le file dell’ELF Marc VDS Racing Team ha stampato il cronometro di 1:34.869, rifilando uno scarto di 0.346 al primo inseguitore, Aron Canet (Fantic Racing LINO SONEGO), secondo davanti a Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), il quale era riuscito a segnare anche lui il record della pista, salvo poi vedere il suo tempo cancellato. 🔗 Leggi su Oasport.it