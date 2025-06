Moto2 Alonso Lopez davanti a tutti nella FP di Assen Buoni segnali da Tony Arbolino

Alonso Lopez si distingue nella prima sessione di prove libere al GP d’Olanda, segnando il miglior tempo in un circuito di Assen avvolto dall’umidità e dal freddo. Con una prestazione promettente, il pilota spagnolo mostra di essere già in forma, alimentando le aspettative per una gara ricca di emozioni. Buoni segnali arrivano anche da Tony Arbolino, che punta a consolidare la sua posizione. La sfida è appena iniziata, e tutti gli occhi sono puntati su questa entusiasmante rassegna.

Buona la prima per Alonso Lopez. Il pilota spagnolo ha segnato il tempo più veloce in occasione del turno inaugurale di prove libere del GP d'Olanda, undicesimo atto del Motomondiale 2025 di Moto2 andato in scena quest'oggi in un tracciato di Assen molto umido e contrassegnato da temperature bass e, fattore che ha ritardato di praticamente un'ora l'inizio della sessione. Nello specifico il centauro in forza alla Folladore SpeedRS Team ha fermato il cronometro a 1:36.025, precedendo la Liqui Moly Dynavolt Intact GP del leader della classifica Manuel Gonzalez, secondo a +0.010 piazzandosi davanti ad Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2), terzo a +0.

