Moto rubata da un garage a Torino il proprietario la ritrova a Mogliano grazie all' AirTag

Un episodio che dimostra come la tecnologia possa fare la differenza: grazie all’AirTag, il proprietario di una Ducati Multistrada V4 rubata a Torino ha ritrovato la sua moto a Mogliano Veneto. La prontezza dei carabinieri e l’uso intelligente dei dispositivi di localizzazione hanno permesso di riunire un proprietario con il suo bene più prezioso, sottolineando l’importanza della sicurezza digitale nel contrasto ai furti.

I carabinieri di Mogliano Veneto e Zero Branco sono intervenuti giovedì sera, 26 giugno, in via Ruffini a Mogliano dopo la segnalazione di un cittadino residente in provincia di Torino che, nei giorni scorsi, aveva subito il furto della sua moto, una Ducati Multistrada V4. Il motociclista. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

