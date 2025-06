Moto Gp Assen Quartararo il più veloce al venerdì Quinto Bagnaia Marquez cade due volte

Assen, 27 giugno 2025 – Un venerdì all'insegna di sorprese e performance entusiasmanti nel Gran Premio di Olanda. Fabio Quartararo firma il miglior tempo, mostrando una Yamaha in grande forma, mentre Marc Marquez fatica a mantenere il passo, cadendo due volte. Bagnaia si distingue per un ottimo passo gara e si qualifica alla Q2, aprendo nuovi scenari in un tracciato che ha livellato le forze tra le squadre. La sfida è aperta: chi dominerà nelle qualifiche di sabato?

Assen, 27 giugno 2025 - Yamaha in testa nel venerdì del gran premio di Olanda ad Assen. Fabio Quartararo è stato il più veloce nelle pre qualifiche con un Marc Marquez più in difficoltà del solito. La moto giapponese si è confermata forte nel time attack e il francese si candida alla pole, su un tracciato che ha livellato i valori e con Ducati meno dominante. Bene Pecco Bagnaia sul passo gara, e qualificato alla Q2, mentre il compagno Marc Marquez è caduto sia al mattino che al pomeriggio, con qualche acciacco di troppo. Veloce anche Marco Bezzecchi su Aprilia. Quartararo in testa, Bagnaia c'è. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Moto Gp Assen, Quartararo il più veloce al venerdì. Quinto Bagnaia. Marquez cade due volte

MotoGP – Marc Márquez senza rivali a casa di Valentino Bagnaia, in trionfo a 6,00 su Sisal.it, vuole riscattarsi ad Assen - L'università delle due ruote si accende ad Assen, teatro del Gran Premio d'Olanda, dove Marc Márquez si presenta come il grande favorito.

MOTOGP | Marc Marquez cade, ma è il miglior tempo nelle libere di Assen. Lo spagnolo davanti a Vinales e Bezzecchi, quarto Bagnaia.

MOTOGP: SI ARRIVA AD ASSEN Pecco Bagnaia ci ha vinto negli ultimi tre anni (2022, 2023 e 2024). Marc Marquez pronto a tirare giù un altro giardino di casa del 63? Pecco deve pensare a tutt'altro…

