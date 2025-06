Mostro eolico Badia del vento appello al Presidente Giani e all’Assessora Monni per salvare il luogo sacro della campana tibetana

In un mondo in cui la spiritualità si intreccia con l’ambiente, il Mostro Eolico Badia del Vento si erge come simbolo di una sfida cruciale. L’appello al Presidente Giani e all’Assessora Monni per salvare il luogo sacro della campana tibetana non è solo una richiesta, ma un grido di rispetto e tutela di un patrimonio culturale e spirituale unico nel suo genere. È un momento decisivo per preservare questa eredità millenaria.

Arezzo, 27 giugno 2025 – . Pennabilli ha recentemente inaugurato il museo diffuso "Fra Orazio e il Tibet", che racconta il legame profondo tra questo territorio e la spiritualità tibetana, nato grazie al missionario cappuccino Fra Orazio Olivieri nel XVIII secolo. Un legame suggellato anche dalle due visite del Dalai Lama, che nel 2005 ha inaugurato la Campana Tibetana della Pace. A pochi chilometri da questo luogo sacro, sul crinale del Monte Loggio, proprio di fronte a Pennabilli e alla sacra Campana, sorgerà il Mostro Eolico "Badia del Vento": sette pale eoliche alte 180 metri — quasi il doppio del grattacielo di Rimini — con luci stroboscopiche rosse per renderle visibili anche di notte.

