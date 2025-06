Mosca abbattuti 39 droni ucraini su Rostov Volgograd Crimea

La tensione tra Russia e Ucraina si intensifica: nella notte, 39 droni ucraini sono stati abbattuti sui territori di Rostov, Volgograd e Crimea, secondo il Ministero della Difesa russo. Un episodio che sottolinea come i confini si stiano trasformando in un campo di battaglia aerea. La situazione resta complessa e in continuo divenire, mentre il mondo osserva con preoccupazione gli sviluppi del conflitto.

La Russia ha abbattuto 39 droni ucraini sul proprio territorio durante la notte, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa citato dalla Tass. "Nella notte del 27 giugno, 39 droni ucraini sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio: 19 sul territorio della regione di Rostov, 13 sul territorio della regione di Volgograd, quattro sul territorio della Repubblica di Crimea e un drone ciascuno √® stato distrutto sui territori delle regioni di Belgorod, Bryansk e Samara ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Mosca, abbattuti 39 droni ucraini su Rostov, Volgograd, Crimea

Attacco di droni ucraini nella regione di Kursk: dieci feriti e incendi in edifici residenziali - Un nuovo attacco di droni ucraini nella regione di Kursk ha provocato dieci feriti e incendi in edifici residenziali, segno di un conflitto che continua a intensificarsi.

