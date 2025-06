Morto uno dei criminali più famosi della storia | di lui si parla ancora oggi ecco perché

La morte di Clark Olofsson, uno dei criminali più celebri del Novecento, scuote ancora il mondo della cronaca nera e della psicologia. La sua vita e le sue imprese, tra cui il celebre sequestro del 1973 che ispirò il termine “sindrome di Stoccolma”, continuano a essere oggetto di studio e discussione. La sua figura rimane un enigma affascinante, capace di suscitare sentimenti contrastanti e di influenzare la cultura popolare. Ecco perché la sua eredità vive ancora oggi.

È morto all’età di 78 anni uno dei protagonisti di uno degli episodi criminali più noti del Novecento, l’uomo che – suo malgrado – contribuì alla nascita del termine “ sindrome di Stoccolma ”. Il suo nome era noto in tutta la Svezia e in gran parte del mondo per un sequestro che nel 1973 fece la storia, tanto per la drammaticità dei fatti quanto per le sue implicazioni psicologiche. Clark Olofsson è deceduto dopo una lunga malattia, come ha riferito la sua famiglia al quotidiano svedese Dagens Etc. La sua figura è rimasta legata all’assedio della Kreditbanken di Stoccolma, durato sei giorni, durante il quale gli ostaggi iniziarono inspiegabilmente a simpatizzare con lui e il suo complice, arrivando a difenderli apertamente contro la polizia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it