Morto l’attore Rick Hurst il vice sceriffo della serie tv ‘Hazzard’

Addio a Rick Hurst, il memorabile vice sceriffo Cletus Hogg di ‘Hazzard’. L’attore statunitense, amato dal pubblico per il suo ruolo iconico, si è spento improvvisamente all'età di 79 anni. La notizia, confermata dalla moglie Candace Kaniecki e riportata da Tmz, ha colto di sorpresa fans e colleghi. Il 3 luglio, Rick avrebbe partecipato a un evento dedicato a ‘Hazzard’ al Cooter's...

Roma, 27 giugno 2025 – È morto l'attore statunitense Rick Hurst, noto al grande pubblico per aver interpretato il vice sceriffo Cletus Hogg nella celebre serie televisiva ‘Hazzard" (The Dukes of Hazzard, il titolo originale). Aveva 79 anni. Secondo quanto scrive Tmz, che riporta le parole della moglie Candace Kaniecki, il decesso è giunto all’improvviso. Il 3 luglio l’attore era atteso proprio a un evento celebrativo del telefilm al Cooter's Place di Pigeon Forge, in Tennessee, insieme ad altri protagonisti. Nato a Houston il 1° gennaio 1947, Hurst ha partecipato a numerose altre produzioni televisive negli anni ‘70, da ‘ M*A*S*H’ a ‘La casa nella prateria’ e ‘L’uomo da sei milioni di dollari’, prima di ottenere il ruolo che lo porterà al grande successo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morto l’attore Rick Hurst, il vice sceriffo della serie tv ‘Hazzard’

