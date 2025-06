Morto in moto l’abbraccio di SLeolino Domani l’ultimo saluto a Lorenzo

Il tragico incidente di Lorenzo Bitossi ha sconvolto l’intera Valdambra, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore della comunità. La perdita di un giovane così promettente e amato è un dolore collettivo che si riverbera tra ricordi e tristezza. Domani, l’ultimo saluto a Lorenzo sarà un momento di commozione e ricordo, unendo tutti in un abbraccio di solidarietà e affetto.

Profondo dolore in tutta la Valdambra e non solo per la tragica fine del giovane Lorenzo Bitossi, morto nella giornata di mercoledì dopo quattro giorni di agonia all’ospedale "Le Scotte" di Siena a causa di un incidente in moto avvenuto sabato, poco prima delle 20, in via San Salvatore a pochi passi dal centro storico di Bucine. Le sue condizioni, già all’arrivo in ospedale senese, erano considerate disperate dall’equipe medica e nemmeno l’operazione alla testa alla quale è stato sottoposto nell’immediato ricovero non ne hanno evitato il decesso. Troppo gravi le lesioni rimediate dopo la caduta dalla moto, ore di angoscia e preghiera per familiari e amici del 17enne fino alla tarda mattinata di mercoledì quando non s’è potuto far altro che constatarne la morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morto in moto, l’abbraccio di S.Leolino. Domani l’ultimo saluto a Lorenzo

E' morto il ragazzo di 17 anni vittima di un incidente in moto a Bucine Non ce l'ha fatta Lorenzo Bitossi, il giovane di 17 anni che sabato 21 giugno era rimasto vittima di un fuori strada in sella alla sua moto. E' morto all'ospedale delle Scotte dove era stato

