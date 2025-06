Morto il rapitore che ispirò teoria della sindrome di Stoccolma

La morte di Clark Olofsson, il criminale che ispirò il termine "sindrome di Stoccolma", segna la fine di un’epoca nel mondo del crimine e della psichiatria. Ricordato per il suo ruolo in uno dei casi più emblematici degli anni '70, lascia dietro di sé un’eredità complessa e affascinante. Durante un sequestro a Stoccolma, Olofsson contribuì a definire un fenomeno psicologico che ancora oggi suscita discussioni e studi approfonditi.

Uno dei due carismatici criminali coinvolti nel rapimento che ha dato al mondo il termine " sindrome di Stoccolma " è morto all'età di 78 anni, ha dichiarato la sua famiglia. Lo riporta la Bbc. Clark Olofsson, che raggiunse la notorietà mondiale nel 1973 in seguito a un rapimento e una rapina in banca nella capitale svedese, è morto a seguito di una lunga malattia, ha riferito la sua famiglia al quotidiano online Dagens Etc. Durante un sequestro per una rapina in banca durato sei giorni, gli ostaggi di Olofsson iniziarono a simpatizzare per lui e il suo complice, difendendo le loro azioni e diventando sempre più ostili nei confronti della polizia all'esterno.