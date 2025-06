Morto il rapitore che ispirò la teoria della sindrome di Stoccolma

La scomparsa di Clark Olofsson, il criminale che ispirò la celebre teoria della sindrome di Stoccolma, segna la fine di un’epoca nel mondo del crimine e della psichiatria. La sua coinvolgente vita, culminata nella drammatica rapina del 1973, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia, dando origine a un concetto che ancora oggi spiega le complesse dinamiche tra rapitori e ostaggi. La sua morte ci invita a riflettere su...

Clark Olofsson, uno dei criminali più famosi della storia svedese, è morto all’età di 78 anni. Il suo nome è legato in particolare alla rapina durata sei giorni e compiuta nell’agosto 1973 in una banca di Stoccolma assieme al complice Jan-Erik Olsson, conosciuto in carcere. Il caso diede il nome alla sindrome di Stoccolma, espressione coniata dallo psichiatra svedese Nils Bejerot che collaborò con la polizia: si tratta della tendenza irrazionale e apparentemente inspiegabile per cui le vittime di un abuso tendono a instaurare un legame emotivo con i propri aguzzini, empatizzando con loro fino a giustificarle tanto da diventare persino complici. 🔗 Leggi su Lettera43.it