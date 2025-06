Morto il pilota Luca Sessolo fatale incidente nella gara di moto all’autodromo di Modena

Una tragedia scuote il mondo delle corse: Luca Sessolo, pilota di 42 anni, ha perso la vita in un incidente durante una gara all'autodromo di Modena. Nonostante i tentativi di salvataggio, il suo coraggioso spirito si è spento dopo giorni di lotta in ospedale. La sua generosità ha lasciato un messaggio di speranza, con la donazione degli organi che potrebbe salvare molte vite. Continua a leggere per scoprire la sua storia e il suo lascito.

Il pilota di 42 anni Luca Sessolo è morto in seguito ad un incidente avvenuto durante una gara motociclistica nell'autodromo di Modena: il centauro si è spento alcuni giorni dopo il ricovero all'ospedale di Baggiovara. Donati gli organi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente al Rally di Polonia, morto un pilota italiano: Matteo Doretto, 21 anni, era campione Junior. Ferito il co-pilota Samuele Pellegrino - Incidente al Rally di Polonia scuote il mondo delle corse: il giovane e promettente campione italiano Junior 2024, Matteo Doretto, 21 anni di Pordenone, ha perso la vita in un tragico incidente durante i test pre-gara.

? Addio a Luca Sessolo: il pilota imperiese è morto dopo due giorni di agonia, a seguito di un drammatico incidente in pista a Marzaglia. La comunità motociclistica in lutto. #LucaSessolo #motociclismo #Marzaglia #Imperia Vai su X

Addio a Luca Sessolo, il pilota imperiese morto dopo l’incidente in pista. La moglie: “Il suo cuore salverà un’altra vita” Il 42enne imperiese era rimasto gravemente ferito in pista a Marzaglia. La moglie Valeria: “Ha donato il cuore, c’è già una persona ch Vai su Facebook

Morto il pilota Luca Sessolo, fatale incidente nella gara di moto all’autodromo di Modena - Il pilota di 42 anni Luca Sessolo è morto in seguito ad un incidente avvenuto durante una gara motociclistica nell'autodromo di Modena: il centauro si ... Come scrive fanpage.it

È morto il pilota Luca Sessolo dopo un incidente in pista all'Autodromo di Modena - Il pilota Luca Sessolo, 42 anni, aveva perso il controllo della sua Aprilia 1000, finendo sull'asfalto, nel corso di una gara. Si legge su corrieredibologna.corriere.it