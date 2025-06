Morti uno accanto all’altra Italia schianto spaventoso | una famiglia distrutta a bordo anche i figli

Un drammatico incidente sull’autostrada A1 ha sconvolto l’Italia, lasciando dietro di sé una scena di dolore e distruzione. Un’immane tragedia ha coinvolto una famiglia di Bisceglie, con due vittime e figli gravemente feriti, testimoniando ancora una volta quanto le strade possano essere pericolose. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso, ma l’impatto emotivo rimarrà nel cuore di tutti noi.

È drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 giugno, lungo l’autostrada A1, in direzione Sud, all’altezza del chilometro 570. A scontrarsi sono stati un’ automobile e un furgone: nell’auto viaggiava una famiglia di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Il marito e la moglie sono morti sul colpo, mentre i figli sono in condizioni gravissime. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto intorno alle 18. La famiglia era in viaggio in auto quando, per cause ancora da accertare, il veicolo si è scontrato violentemente con un furgone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Morti uno accanto all’altra”. Italia, schianto spaventoso: una famiglia distrutta, a bordo anche i figli

