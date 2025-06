Morte di Matteo Formenti il bagnino suicida | Non era a bordo vasca riparava l’impianto

Una tragedia sconvolge il parco acquatico di Castrezzato: Matteo Formenti, il bagnino di 37 anni, trovato morto in un bosco, non era a bordo vasca al momento della morte di un bambino di 4 anni, ma stava riparando l’impianto. Un dramma che apre inquietanti interrogativi sulla sicurezza e sulle circostanze di questa perdita inaspettata, lasciando la comunità sgomenta di fronte a un evento tanto tragico quanto incomprensibile.

Il 37enne trovato morto in un bosco era in servizio nel parco acquatico di Castrezzato dove venerdì scorso un bambino di 4 anni era annegato.

