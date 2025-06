Morta Rebekah Del Rio la cantante di Mulholland Drive aveva 57 anni

Addio a Rebekah Del Rio, la voce indimenticabile di "Llorando" in Mulholland Drive, scomparsa il 23 giugno 2025 a 57 anni nella sua casa di Los Angeles. La sua interpretazione ha toccato il cuore di milioni di fan e resterà per sempre impressa nella memoria collettiva. La morte di questa straordinaria artista segna la fine di un'epoca di emozioni intense e musica senza tempo. La sua leggenda vivrà per sempre nei nostri cuori.

La cantante che ha eseguito la struggente Llorando nel classico di David Lynch è morta il 23 giugno 2025 all'età di 57 anni nella sua casa di Los Angeles. I fan di David Lynch ricorderanno la sua apparizione in Mulholland Drive, in cui eseguiva la struggente Llorando sotto lo sguardo spaventato di Naomi Watts e Laura Harring. La cantautrice Rebekah Del Rio è morta il 23 giugno 2025 nella sua casa di Los Angeles all'età di 57 anni. La morte dell'artista è stata confermata dall'ufficio del Coroner di Los Angeles. Nessun altro dettaglio è stato fornito, almeno per il momento. David Lynch conobbe Del Rio per la prima volta a metà degli anni '90 poiché o due condividevano lo stesso agente, Brian Loucks, presso la CAA.

