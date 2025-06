Morta la storica commerciante Tiziana Nobilio titolare del negozio Onyx di Chieti

È scomparsa Tiziana Nobilio, amata commerciante e volto storico del tessile a Chieti, che con passione gestiva il celebre negozio "Onyx". La sua scomparsa, avvenuta all'età di 60 anni a causa di una malattia, lascia un vuoto profondo nel cuore della comunità teatina. Tiziana aveva dedicato decenni alla crescita del commercio locale, incarnando dedizione e stile. La sua memoria resterà viva attraverso il suo contributo e il sorriso che ha sempre regalato.

È morta all'età di 60 anni Tiziana Nobilio, storica commerciante di abbigliamento residente a Pescara, titolare del negozio a Chieti "Onyx". La donna è deceduta a seguito di una malattia che l'aveva colpita qualche mese fa.

