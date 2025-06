Morta a 14 anni nella fabbrica abbandonata era arrivata a Bergamo per sfuggire alle bombe in Ucraina

Valeria, una giovane ucraina di soli 14 anni, aveva trovato rifugio a Bergamo per sfuggire alle devastanti guerre in Ucraina. Arrivata nel 2022, sperava in un futuro di pace, ma il destino ha scritto un'altra storia, spezzando la sua giovane vita in un giorno di giugno tra le mura di una fabbrica abbandonata. La sua storia ci ricorda quanto fragile sia la speranza di una vita sicura e quanto il dolore possa colpire anche nelle pieghe più inattese.

Bergamo. Era arrivata in Italia nel 2022 per sfuggire alla guerra. Per sfuggire alla morte nel suo paese d’origine, l’ Ucraina. La morte, Valeria (nome di fantasia per tutelare lei e la famiglia), l’ha invece trovata a Bergamo, un pomeriggio di giugno, negli spazi abbandonati di una vecchia fabbrica. Aveva 14 anni, ma all’ ex Reggiani ci andava spesso. Come tanti altri ragazzini che frequentano abusivamente il posto, superava le blande recinzioni che delimitano l’enorme complesso industriale, percorreva le scale impolverate degli edifici e si godeva il panorama dall’alto. Un panorama fatto di monti e tramonti che adorava. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Morta a 14 anni nella fabbrica abbandonata, era arrivata a Bergamo per sfuggire alle bombe in Ucraina

