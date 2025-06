Morata molto vicino a come

Il futuro di Álvaro Morata si fa sempre più interessante: tra Milano, Galatasaray e il ritorno probabile in Italia, i rigori del mercato calciato sembrano avvicinarsi a una svolta decisiva. Le trattative sono in corso e la volontà di tutte le parti sembra convergere verso un’unica direzione: un nuovo capitolo che potrebbe cambiare ancora una volta il volto della sua carriera. La domanda ora è: dove suonerà Morata nel prossimo futuro?

2025-06-25 16:36:00 Calcio italiano: Álvaro Morata Sembra che dirige i suoi passi Verso di lui. I negoziati sono aperti e il giocatore, il Milano E persino il Galatasaray vedrebbero buoni occhi che tutto sarebbe formalizzato e l’attaccante Finirà per suonare agli ordini di Cesc Fàbregas. Devi ricordarlo Morata mantiene ancora sei mesi di incarichi con il club turco ma i loro diritti appartengono a Milano, una squadra da cui è partito nel mercato invernale la scorsa stagione. Per chiudere tutto, come sembra, come Sarebbe la terza squadra di Morata nella serie A. Ha iniziato alla Juve e poi ha sentito a Milano e ora lo ha fatto in quella che è stata la rivelazione della stagione dell’allenatore spagnolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Milan, c’è il sì di Modric. Reijnders, addio vicino. Morata dice tutto. Mercato … - Oggi il Milan è al centro della scena calcistica: il sì di Luka Modric potrebbe segnare un passo audace verso un nuovo capitolo, mentre l’addio di Tijjani Reijnders apre a nuove opportunità.

L’Atletico Madrid del Cholo è vicino a Matteo Ruggeri dell’Atalanta ?: Secondo quanto riportato dalla Spagna, il classe 2002 è in questo momento davanti rispetto agli altri candidati Robertson (Liverpool) e Digne (Aston Villa) per il ruolo di laterale sinistro. È Vai su Facebook

La Provincia: Morata vicino al Como: lo ha convinto Fabregas; Milan, Tare libera spazio in rosa: Emerson vicino al ritorno al Betis, Thiaw verso il Como che insiste anche su Morata; Milan, molto vicino Gimenez: ottimismo per la chiusura.

Morata-Como, fumata bianca vicina! L’attaccante perfetto per Fabregas è in dirittura d’arrivo - L’attaccante ex Juve è sempre più vicino alla corte lombardo Il clamoroso asse Morata- Si legge su calcionews24.com

Alvaro Morata: 'Sono stato vicino all'Inter' - Sky Sport - Per Alvaro Morata la sfida di Champions agli ottavi contro l'Inter sarà davvero un doppio confronto all'insegna delle "Sliding doors". Lo riporta sport.sky.it