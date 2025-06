Morata Como la mossa dei rossoneri sblocca l’affare! Il Galatasaray adesso è avvisato le ultimissime

Il mercato del Milan si infiamma con una strategia sorprendente: l'acquisto di Morata potrebbe essere la mossa decisiva per sbloccare l’affare con il Galatasaray. Questa tattica astuta dei rossoneri ha già attirato l’attenzione, lasciando gli avversari avvisati e pronti a rispondere. Scopriamo insieme come questa novità cambierà le carte in tavola e cosa aspettarsi nelle prossime mosse di mercato!

Morata Como, la mossa dei rossoneri sblocca l'affare di mercato! Il Galatasaray adesso è avvisato, le ultime notizie l Milan sorprende tutti con una mossa di mercato poco convenzionale ma carica di astuzia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero avrebbe deciso di rinunciare ai proventi relativi ai mesi trascorsi da Álvaro .

