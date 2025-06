Monza e il film sulla Formula 1 Brad Pitt di corsa nel Parco

Monza si trasforma in un palcoscenico cinematografico, dove il fascino della Formula 1 si fonde con il talento di Brad Pitt in “F1. Il film”. L’anteprima di questa grande produzione porta sul grande schermo le emozioni di una corsa leggendaria, tra mito e magia hollywoodiana. Una sequenza iconica nel Parco, tra motori rombanti e scenografie mozzafiato, rende questa pellicola un evento imperdibile per gli appassionati di sport e cinema. L’avventura sta per iniziare...

Una corsa tra mito e cinema, dove il rombo dei motori incontra la magia di Hollywood. Monza approda sul grande schermo con “ F1. Il film ”, il kolossal americano che celebra la Formula 1 e vede tra i suoi protagonisti uno dei divi più amati di sempre: Brad Pitt. Una delle scene più iconiche lo mostra mentre corre nel Parco, con alle spalle la sopraelevata. Ma è tutta la sequenza girata a Monza che è centrale per la trama del film. L’anteprima italiana si è tenuta all’Uci Cinema di Lissone, in un evento privato voluto dall’ Autodromo di Monza. In sala, giornalisti ma soprattutto dipendenti e collaboratori del circuito brianzolo, accolti dal presidente di Sias, Giuseppe Redaelli, e dal direttore generale Alfredo Scala. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Monza e il film sulla Formula 1. Brad Pitt di corsa nel Parco

In questa notizia si parla di: monza - film - formula - brad

Brad Pitt corre nel Parco di Monza: l’anteprima di ‘F1. Il film’: la star di Hollywood è il pilota Sonny Hayes - Un’immagine sorprendente quella di Brad Pitt che corre nel cuore di Monza, avvolto dalla suggestiva atmosfera della storica sopraelevata nord.

Brad Pitt corre nel parco di Monza, scena dal film «Formula 1»: la star di Hollywood interpreta il pilota Sonny Hayes https://monza.corriere.it/notizie/cronaca/25_giugno_26/brad-pitt-corre-nel-parco-di-monza-scena-dal-film-formula-1-la-star-di-hollywood-interpr Vai su X

Brad Pitt corre nel parco di Monza, scena dal film «Formula 1»: la star di Hollywood interpreta il pilota Sonny Hayes Vai su Facebook

Monza e il film sulla Formula 1. Brad Pitt di corsa nel Parco; Cinema: F1, il film con Monza al centro e che ha portato (davvero) Brad Pitt in città; Monza diva a Hollywood: sui maxi schermi il film con Brad Pitt girato in autodromo.

Monza e il film sulla Formula 1. Brad Pitt di corsa nel Parco - Una corsa tra mito e cinema, dove il rombo dei motori incontra la magia di Hollywood. Secondo msn.com

Brad Pitt corre nel Parco di Monza: l’anteprima di ‘F1. Il film’: la star di Hollywood è il pilota Sonny Hayes - Una corsa sulla parabolica dell'Autodromo scandisce la narrazione di una pellicola dove il Tempio della Velocità monzese ha un ruolo chiave nello sviluppo trama. Riporta msn.com