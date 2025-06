Montella Turchia ancora insieme! Il ct resterà al timone della Turchia | ecco quando sarà ufficiale il rinnovo

Montella e la Turchia ancora insieme: un legame che si rafforza! Il tecnico italiano, in carica dal settembre 2023, continuerà a guidare la Nazionale turca, con il rinnovo ufficiale previsto per lunedì 30 giugno. Un accordo che sottolinea la fiducia reciproca e il progetto ambizioso che li lega. La continuità di Montella promette grandi speranze e successi futuri per il team turco.

Montella Turchia, il futuro è ancora insieme! Il tecnico resterà alla guida della Turchia: ecco quando sarà ufficiale il rinnovo di contratto Vincenzo Montella continuerà a guidare la Nazionale turca. La Federcalcio locale (TFF) ha annunciato il rinnovo del contratto del tecnico italiano, in carica dal settembre 2023. L'ufficialità arriverà lunedì 30 giugno, con una .

Yildiz Turchia, ruolo inedito in Nazionale: la decisione del CT Montella spiazza tutti. Dove ha impiegato il numero 10 della Juve - In un colpo di scena che ha sorpreso tutti gli appassionati, il CT Montella ha deciso di schierare Kenan Yildiz in un ruolo inedito con la Turchia, dando nuova vita al suo talento.

Yildiz-Juve, summit rinnovo! Il retroscena archiviato: entourage stizzito Lavori in corso per il prolungamento dell’accordo contrattuale con il gioiello turco fino al 2030 Avanti insieme. La Vecchia Signora e la sua giovane stella più luminosa vogliono far prosegui Vai su Facebook

