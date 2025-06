Montelepre un’azienda di Benevento si aggiudica i lavori sulla Sp1 per 1,1 milioni di euro

Montelepre, un’azienda di Benevento, si aggiudica un importante appalto da oltre 11 milioni di euro per la messa in sicurezza della Sp1 nel Palermitano. Un risultato che segna un passo fondamentale nella lotta al dissesto idrogeologico in Sicilia, grazie anche all’intervento della struttura regionale guidata da Renato Schifani. Questo progetto rappresenta un investimento strategico per la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini, confermando l’impegno concreto delle istituzioni nel proteggere il nostro patrimonio naturale.

La struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha aggiudicato l'appalto per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della Sp1, nel territorio comunale di Montelepre, nel Palermitano. "Nell'azione complessiva di mitigazione del rischio idrogeologico che ci vede impegnati su vari fronti – commenta Schifani – rientra anche la pianificazione dei lavori per assicurare standard di sicurezza alle arterie viarie di nostra pertinenza. Quello in oggetto è un intervento che risolverà in modo definitivo le criticità e i pericoli esistenti, a beneficio dell'utenza di tutto il comprensorio".

In questa notizia si parla di: montelepre - lavori - azienda - benevento

