Monteforte le fiamme e il silenzio | Generoso trovato senza vita nella sua auto

Una tragica scena si è consumata oggi nel cuore di Monteforte Irpino, dove un incendio improvviso ha avvolto un’auto in via Breccelle. Le fiamme e il silenzio sono stati rotti dall’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, ma purtroppo il dramma si è concluso con la scoperta senza vita dell’uomo a bordo. Una tragedia che lascia sgomento e richiama alla memoria l’importanza della sicurezza stradale e della prontezza dei soccorsi.

Alle ore 15:15 di oggi, venerdì 27 giugno, in via Breccelle, lungo la Strada Provinciale 27, nel comune di Monteforte Irpino, un’auto alimentata a gasolio ha preso fuoco. Non è stato un semplice intervento tecnico quello richiesto ai Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, giunti con prontezza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

