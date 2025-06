Montecreto oggi l’ultimo saluto a Giuliano Bosi

Oggi Montecreto si prepara a salutare con affetto e commozione Giuliano Bosi, conosciuto da tutti come Nino. La sua scomparsa, avvenuta in un tragico incidente sulla Pedemontana mentre si stava preparando a vivere un’altra emozionante giornata sportiva, ha lasciato un vuoto profondo nella comunità . Questa mattina alle 10, nell’oratorio di Rovinella, si terrà il funerale per celebrare la vita di un uomo appassionato e stimato, che lascia un ricordo indelebile.

Si terrĂ questa mattina alle 10, nell’oratorio di Rovinella, il funerale di Giuliano Bosi, per tutti Nino, sessantenne autotrasportatore in pensione e campione di ruzzola, morto sabato scorso nel frontale sulla Pedemontana, nei pressi di Spilamberto, mentre si recava ad Acquasparta di Terni per partecipare al campionato italiano a squadre. In auto con lui viaggiava un suo collega lanciatore, anch’esso del Gruppo sportivo Rovinella, rimasto ferito. La salma giungerĂ dalle camere ardenti dell’ospedale di Pavullo dove, giovedì sera è stato recitato il santo rosario con una vasta partecipazione. Questa mattina, nell’oratorio di Rovinella, sarĂ posta una scatola nella quale sarĂ possibile inserire scritti che raccontano episodi divertenti compiuti da Nino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Montecreto, oggi l’ultimo saluto a Giuliano Bosi

