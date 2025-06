Monteciccardo Errante Il Conventino dei Serviti tra rime note e natura

Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di arte, poesia, musica e natura, nel suggestivo scenario del Conventino dei Serviti di Maria di Monteciccardo. Il festival Errante, ideato da Loris Ferri e Alessandro Giampaoli, trasforma tre giorni di incontri e spettacoli in un viaggio tra rime, note e meraviglie naturali. Apre le danze oggi alle 18.30 con la mostra "Errante - I segreti dell’acqua e della terra". A seguire, questa sera,...

Una ’tre-giorni’ dedicata ad arte, poesia, musica, teatro e natura. Questo è il festival Errante, in programma da oggi a domenica al Conventino dei Serviti di Maria di Monteciccardo, ideato da Loris Ferri e Alessandro Giampaoli e curato dall’associazione culturale AnimaFemina. Un evento ad ingresso gratuito, che sarà inaugurato oggi alle 18.30, con l’apertura della mostra "Errante - I segreti dell’acqua e della terra". A seguire, questa sera, alle 21, la presentazione del nuovo progetto musicale Sonora, a cura di Giovanni Ferri e Ggg Tartaglia. Sabato, sempre alle 21, spazio al teatro con Corrado Capparelli, Lucia Ferrati e Emanuele Savini in ‘Le antiche favole: Apollo e Dafne, Pigmalione, Eco e Narciso, dalle Metamorfosi di Ovidio’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Monteciccardo Errante. Il Conventino dei Serviti tra rime, note e natura

