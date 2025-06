MONTALBANO TORNA SU RAI1 | TUTTE LE PUNTATE PER I 100 ANNI DALLA NASCITA DI CAMILLERI

In occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, Rai1 celebra il celebre commissario Montalbano con una maratona di quindici puntate. Un’occasione imperdibile per rivivere le atmosfere di Vigata, tra misteri avvincenti, personaggi indimenticabili e l’inconfondibile stile che ha conquistato milioni di telespettatori. Preparatevi a un tuffo nel cuore della Sicilia, dove ogni episodio rivela nuovi segreti e emozioni. La saga di Montalbano torna a illuminare le serate televisive…

Rai1 annuncia che, in occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri, torna in prima serata "Il commissario Montalbano" con quindici imperdibili appuntamenti. Ci si immergerà nuovamente nelle atmosfere di Vigata insieme al commissario più amato della televisione, Salvo Montalbano (Luca Zingaretti), e alla sua squadra, composta dall'inveterato vitellone Mimì Augello, l'inappuntabile Fazio e il maldestro Catarella. Tra misteriosi delitti, intricate indagini e inaspettati colpi di scena, sarà possibile rivedere gli scenari iconici della Sicilia di Camilleri, il mondo di Montalbano – le telefonate con Livia, i bruschi risvegli e le immancabili discussioni con il dottor Pasquano – e tornare al mare e sulle spiagge che sono diventate un simbolo, senza dimenticare una sosta da Enzo, nel mitico ristorante sul mare.

