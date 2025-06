Montagna Teatro Festival 10 appuntamenti da non perdere

Preparati a vivere l’emozione del Montagna Teatro Festival: dieci appuntamenti imperdibili che trasformeranno le vette del Friuli in un palcoscenico straordinario. Dopo una prima anteprima nel 2024, la rassegna ufficiale porta arte e cultura nelle cornici più suggestive dei dieci comuni montani della provincia di Pordenone. Un’occasione unica per scoprire spettacoli sorprendenti, immersi nella magia delle alte quote, e lasciarsi conquistare dall’incanto della montagna teatrale. Non puoi mancare!

Il "Montagna Teatro Festival", dopo un'edizione preliminare nel 2024, si prepara ad avviare la sua rassegna ufficiale. Una serie di appuntamenti culturali porterà l'arte in quota in dieci comuni montani della provincia di Pordenone, con spettacoli programmati nelle aree più elevate del Friuli.

I primi appuntamenti del Montagna Teatro Festival! Al via domenica 29 giugno! domenica 29 giugno, ore 17.00 Castello di Caneva GIRO DELLA PIAZZA di Madame Rebin

