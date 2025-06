Monster Hunter Wilds avrà migliori ricompense cacce più difficili e migliorie tecniche su PC con i Title Update 3 e 4

Monster Hunter Wilds si appresta a vivere una lunga e avvincente stagione di aggiornamenti gratuiti, pensati per rinnovare l'esperienza di gioco e mettere alla prova anche i cacciatori più esperti. Con il Title Update 2, disponibile dal 30 giugno, Capcom introduce non solo nuovi mostri come Lagiacrus, Seregios e Uth Duna Arcitemprato, ma anche miglioramenti tecnici significativi su PC. Scopriamo le ricompense più ambite, le cacce più impegnative e tutte le novità che renderanno l’avventura ancora più epica.

Monster Hunter Wilds si prepara ad una lunga stagione di aggiornamenti gratuiti pensati per rinfrescare il gameplay, sfidare i cacciatori veterani e migliorare le prestazioni del gioco, in particolare su PC. Con il Title Update 2, disponibile dal 30 giugno, Capcom introduce una serie di potenziamenti che vanno ben oltre l’aggiunta dei nuovi mostri Lagiacrus, Seregios e Uth Duna Arcitemprato. Il team guidato da Yuya Tokuda ha ribilanciato la quasi totalità delle 14 armi presenti nel gioco, con migliorie evidenti per Martello, Spada Lunga, Corno da Caccia e Spadascia. Sono stati modificati danni fisici ed elementali, velocità delle combo, hitbox e concatenazioni, rendendo molte armi più efficaci e reattive. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Monster Hunter Wilds avrà migliori ricompense, cacce più difficili e migliorie tecniche su PC con i Title Update 3 e 4

In questa notizia si parla di: monster - hunter - wilds - migliorie

Monster Hunter Wilds, data di uscita e dettagli del Title Update 2 gratuito svelati da PlayStation - Un'entusiasmante novità sta per arrivare nel mondo di Monster Hunter Wilds: il Title Update 2, annunciato in anteprima da PlayStation, sarà disponibile dal 30 giugno e porterà con sé contenuti esclusivi e nuove sfide.

Il Title Update 2 di Monster Hunter Wilds riporta in scena il Lagiacrus e il Seregios, tra sfide sommerse ed eventi speciali per risollevare il gioco. Vai su Facebook

Monster Hunter Wilds: il Title Update 2 porterà NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 e altre migliorie tecniche su PC; Monster Hunter Wilds | Le migliori armature; Monster Hunter Wilds: migliori armi e guida per sceglierle.

Monster Hunter Wilds: il Title Update 2 porterà NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4 e altre migliorie tecniche su PC - Il Title Update 2 di Monster Hunter Wilds porterà diverse novità tecniche per la versione PC, tra le quali anche il supporto per NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4, Multi Frame Generation e altro. Si legge su msn.com

Monster Hunter Wilds, con i Title Update 3 e 4 arrivano cacce più difficili e un nuovo sistema di ricompense - Monster Hunter Wilds si prepara a una rivoluzione con i prossimi aggiornamenti maggiori: un nuovo livello di sfida, un sistema di ricompense con amuleti con abilità casuali e nuovi mostri. Secondo informazione.it