Monreale ricorda Antonella e Giovanni Pinocchio vittime della misteriosa strage di Ustica

Monreale si stringe ancora una volta nel ricordo di Antonella e Giovanni Pinocchio, vittime innocenti della misteriosa strage di Ustica. La cerimonia, intensa e commossa, ha visto una grande partecipazione della comunità locale, testimonianza di un dolore condiviso e di un impegno collettivo nel cercare verità e giustizia. Un momento di memoria che rafforza il legame tra passato e presente, ricordando che il ricordo è il primo passo verso la verità .

Monreale – Affollatissima e partecipata quest'anno, la cerimonia in ricordo dei due concittadini monrealesi, Antonella e Giovanni Pinocchio, periti il 27 ottobre 1980 nella strage di Ustica, organizzata e voluta dall' Associazione "Liberi di Lavorare" e dall'Associazione AUSER Circolo Biagio Giordano di Monreale, entrambe presiedute da Biagio Cigno. Alle 10,30 a cura delle Associazioni è .

