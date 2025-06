Monitor e novanta telecamere | nuova centrale operativa da 60.000 euro per la polizia locale di Chieri

La città di Chieri si rinnova, potenziando la sua sicurezza con una centrale operativa all'avanguardia. I nuovi monitor di grandi dimensioni offrono uno sguardo più dettagliato e immediato sulle immagini delle novanta telecamere distribuite in tutta la città, garantendo interventi più rapidi ed efficaci. Con un investimento di circa 60.000 euro, questa modernizzazione rappresenta un passo decisivo verso un futuro più sicuro e controllato. Ecco come Chieri si prepara a proteggere meglio i suoi cittadini.

Sui nuovi, grandi monitori, scorrono le immagini delle novanta telecamere della città. Eccola la centrale operativa della polizia locale di Chieri, rinnovata e inaugurata venerdì 27 giugno 2025 nella sua nuova veste. L’investimento per sostituire quella precedente è stato di circa 60.000 euro. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

