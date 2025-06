Monica Setta contro Francesca Manzini | La querela è fatta | ecco cosa è successo

Lo scontro tra Monica Setta e Francesca Manzini scatena un terremoto nel mondo dello spettacolo: la querela 232, infatti, ha fatto emergere dettagli sorprendenti. La nota imitatrice ha rivelato nel podcast di Sacchetta come, anni fa, l’imitazione di Setta non fosse stata ben accolta, portando a un richiamo dai vertici Rai. Ma cosa è successo davvero? Scopriamolo insieme.

Tensione in Rai tra Pierluigi Diaco e Monica Setta: "Lui non vuole che Roberta Capua e Antonella Elia vadano da lei" - Tensione in casa Rai tra Pierluigi Diaco e Monica Setta, nuovamente al centro dell'attenzione. Il conduttore di "BellaMà" avrebbe manifestato la sua insofferenza riguardo la possibile partecipazione di Roberta Capua e Antonella Elia al programma della Setta.

Monica Setta risponde a Francesca Manzini: "Mai bloccato la sua carriera" - Prosegue lo "scontro" tra Monica Setta e Francesca Manzini, la giornalista chiarisce: "Mai bloccato la sua carriera.