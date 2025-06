Money Road Sky TV8 e NOW | tra liti yacht e colpi di scena il montepremi crolla a 180mila euro

In un mondo di liti, yacht e colpi di scena, il montepremi di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” su TV8 e NOW si riduce a 180mila euro. Tra tentazioni irresistibili e scelte difficili, i concorrenti si sfidano tra le tensioni e le alleanze instabili. Chi cederà alle tentazioni e chi resisterà fino alla fine? La risposta si svela solo seguendo questa avvincente competizione ricca di suspense e colpi di scena.

La Compagnia delle Tentazioni di “Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo” in streaming su NOW ormai sembra divisa in maniera irreversibile: da una parte quelli che valutano le tentazioni e, provati per i trekking e il clima, spesso cedono, dall’altra i più “parsimoniosi”, che stringono i denti e resistono; qualcuno sta nel mezzo, valutando di volt. 🔗 Leggi su Digital-news.it