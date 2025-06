Money Road | quante puntate ha e quando finisce?

a concludere il suo emozionante viaggio: l’ultima puntata di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo andrà in onda prossimamente, segnando la fine di questa coinvolgente esperienza televisiva. Con un mix di suspense e adrenalina, gli spettatori si preparano a scoprire chi conquisterà il grande premio e quale lezione lasceranno queste sfide nella giungla malese. Restate sintonizzati per il gran finale!

Il reality Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo si avvia alla conclusione, portando a termine il suo percorso di sei episodi trasmessi da Sky Italia e Blu Yazmine. Condotto da Fabio Caressa, il format ha accompagnato gli spettatori in un'avventura ambientata nella giungla della Malesia, coinvolgendo dodici concorrenti in sfide che mettono alla prova resistenza fisica e morale. Dopo cinque settimane di prove intense, il programma si prepara a concludersi con l'episodio finale, ricco di colpi di scena e decisioni decisive sul montepremi. numero di puntate e struttura del reality. quante puntate sono state trasmesse?.

Alice Agostini la Bellezza di Money Road - Alice Agostini incanta il pubblico con la sua bellezza e determinazione in Money Road, il coinvolgente programma di Sky Uno che mette alla prova dodici viaggiatori nella giungla malese.

Nuovo giovedì, nuove tentazioni a cui resistere #MoneyRoad stasera dalle 21:15 su Sky Uno! Vai su Facebook

