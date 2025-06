Mondiale per club tanti soldi e pochi miracoli | nel calcio mondiale comandano Europa e Brasile | L’analisi

Il calcio mondiale si conferma un affare dominato da Europa e Brasile, dove i soldi sembrano spesso parlare più dei miracoli sul campo. La prima edizione del Mondiale per club con 32 squadre ha ulteriormente rafforzato questa supremazia, con le grandi potenze europee e sudamericane pronte a scrivere il loro capitolo di storia. Ma cosa ci riserva il futuro di questo sport globale?

Europa e Sud-America restano le superpotenze del calcio, non si discute: le 48 partit e della prima edizione del mondiale per club a 32 squadre hanno ribadito uno status consolidato. Tra le sedici formazioni approdate agli ottavi, 9 (Real Madrid, PSG, Manchester City, Chelsea, Inter, Juventus, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Benfica) rappresentano il vecchio continente, mentre le 4 brasiliane (Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras) sventolano la bandiera dell’America meridionale. Le “intruse” sono le centro-americane Inter Miami e Monterrey, mentre l’ Al-Hilal di Simone Inzaghi è l’unica asiatica rimasta in corsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiale per club, tanti soldi e pochi miracoli: nel calcio mondiale comandano Europa e Brasile | L’analisi

