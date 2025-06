Mondiale per club tabellone completo per gli ottavi di finale

Dopo emozionanti sfide e qualificazioni mozzafiato, il tabellone del Mondiale per Club 2025 si arricchisce di nuovi protagonisti. Con il Real Madrid e l’Al Hilal di Simone Inzaghi che festeggiano le loro vittorie, la fase a eliminazione diretta prende forma. Ecco tutto ciò che devi sapere sugli ottavi di finale, pronti a regalare altri momenti di pura passione calcistica. Scopri gli accoppiamenti e preparati a vivere un torneo indimenticabile!

Con le vittorie da parte del Real Madrid e dell’Al Hilal di Simone Inzaghi nella notte, si è conclusa la prima fase della competizione mondiale. Il tabellone è ora completo, ecco tutti gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Mondiale per Club: Gli ottavi di finale Partendo dall’Inter, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Mondiale per club, tabellone completo per gli ottavi di finale

