Mondiale per Club riscatto Inter | crolla la quota per la vittoria

Il Mondiale per club accende il sogno nerazzurro: dopo un avvio difficile e una rimonta emozionante contro l’Urawa Reds, l’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo. La vittoria contro il River Plate ha dato nuova linfa ai tifosi, e le quote si stanno abbassando rapidamente. Con il traguardo davanti, ora la domanda è: fino a quanto potranno spingersi Lautaro e compagni in questa avventura?

Una partenza a rilento, dopo la debacle nella finale di Champions League, poi il gol di Carboni nel recupero contro l’Urawa Reds ha svegliato l’Inter, prima del suo gruppo dopo il successo per 2-0 contro il River Plate. Passata brillantemente la fase ai gironi, come riporta Agipronews, ora i nerazzurri sognano in grande: scende da 25 a 15 su Goldbet e Better il trionfo di Lautaro e compagni. Dimezzata la possibilità di un’altra finale, fissata a 7,50 su Snai, mentre si gioca a bassa quota il raggiungimento dei quarti di finale, a 1,30, con l’accesso alla semifinale dato a 3 volte la posta. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Mondiale per Club 2025, l'Inter può ritrovare Inzaghi ai quarti di finale - Se i nerazzurri batteranno il Fluminense e l'Al Hilal superera il Manchester City, l'ex tecnico sulla strada per la semifinale ... Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

