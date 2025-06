Mondiale per club | Real Madrid-Salisburgo 3-0 Gli spagnoli affronteranno la Juventus martedì a Miami

Il Real Madrid si conferma protagonista nel Mondiale per Club, domando il Salisburgo con un netto 3-0 a Philadelphia e assicurandosi il primo posto nel Gruppo H. Ora, gli spagnoli si preparano ad affrontare la Juventus a Miami, in una sfida ricca di emozioni e attese. Una partita che promette spettacolo e colpi di scena, pronta a scrivere un nuovo capitolo di questa avvincente competizione.

Il Real Madrid si è qualificato agli ottavi di finale del Mondiale per Club battendo facilmente il Salisburgo per 3-0 a Philadelphia e classificandosi così primo nel Gruppo H. Affronterà la Juventus nel prossimo turno martedì a Miami. I gol degli spagnoli sono stati segnati da Vinicius (40o), Federico Valverde (45o + 3) e Gonzalo Garcia (84o).

