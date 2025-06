Mondiale per Club Psg e City le favorite! L’Inter di Chivu sorprende

Il Mondiale per Club entra nel vivo e le sorprese sono dietro l'angolo. Mentre PSG e Manchester City si contendono il ruolo di favoriti, l'Inter di Chivu sorprende con una corsa inaspettata. Secondo gli analisti di Opta, l'equilibrio tra le contendenti è più acceso che mai, rendendo questa competizione un vero spettacolo di imprevedibilità e passione. La sfida è aperta: chi alzerà il trofeo?

Archiviati i gironi del Mondiale per Club, il supercomputer Opta – riporta Sky Sport – ha stilato le favorite per la vittoria finale. E c’è anche l’Inter di Cristian Chivu. LOTTARE – La corsa al Mondiale per Club si preannuncia più equilibrata che mai. Secondo le ultime proiezioni pubblicate da Opta, sarà il Paris Saint-Germain a partire con i favori del pronostico: il club parigino ha infatti il 20,61% di probabilità di alzare il trofeo, complice una rosa stellare e una nuova solidità tattica. Appena dietro, però, c’è il Manchester  City con il 20,40%, a dimostrazione di quanto il distacco tra le due superpotenze europee sia minimo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club, Psg e City le favorite! L’Inter di Chivu sorprende

In questa notizia si parla di: mondiale - club - favorite - inter

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Francesco Pio Esposito è stato protagonista nella notte al Mondiale per Club, con un gol e un'ottima prestazione che ha trascinato l'Inter di Chivu agli ottavi di finale del torneo Vediamo quali sono i numeri della (super) partita dell'attaccante classe 2005 cont Vai su Facebook

Translate postIl messaggio d’amore di Salvatore Esposito per i suoi due fratelli, impegnati insieme nel Mondiale per Club con la maglia dell’Inter 1/3 Vai su X

Quote Passaggio Turno Mondiale per Club, le scommesse sulla qualificazione di Inter e Juve; Inter-Fluminense e Juve-Real Madrid: il quadro completo degli ottavi; Mondiale per Club FIFA 2025: il potenziale percorso di Inter e Juventus verso la finale del MetLife Stadium.

Quote Vincente Mondiale per Club, ecco le chances di Inter e Juve secondo i bookmaker - Scopriamo le favorite dei bookie alla vigilia degli ottavi di finale e le probabilità di successo delle due squadre italiane ... Secondo tuttosport.com

Pronostici Mondiale per Club, ottavi di finale: Palmeiras favorito sul Botafogo ma... - Nonostante ciò per le quote a partire favoriti sono i biancoverdi ... Da tuttosport.com