L’Inter si prepara ad affrontare i quarti di finale del Mondiale per club, con i bookie che la vedono nettamente favorita contro la novità Fluminense. I nerazzurri, mai incontrati in gare ufficiali, sono dati vincenti a 1,35 da Sisal, mentre i brasiliani partono con le quotazioni più alte, a 3,25. Una sfida promettente che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia europea e sudamericana.

(Adnkronos) – Archiviato con successo il gruppo E dei gironi di qualificazione del Mondiale per Club, per l’Inter è già tempo di pensare agli ottavi di finale. I nerazzurri se la vedranno contro la Fluminense, mai affrontata finora in gare ufficiali. La squadra di Chivu parte favorita, come confermano i bookmaker e come riporta Agipronews: vale infatti 1,35 su Sisal il raggiungimento dei quarti di finale, contro 3,25 offerti per i brasiliani. Anche per quanto riguarda il risultato all’interno dei 90 minuti regolamentari, l’Inter è avanti, a quota 1,72 su Betflag, contro il segno proposto a 5. Il pari, invece, è in lavagna a 3,55. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Mondiale per club, per i bookie l’Inter favorita vede i quarti contro la Fluminense

