Mondiale per Club passano Real Madrid ed Al Hilal

Il Real Madrid si fa strada nel Mondiale per Club, dominando il Salisburgo con un netto 3-0 grazie alle magie di Vinicius Jr., Valverde e Goncalo Garcia. Con questa vittoria, i Blancos chiudono primi nel Gruppo H e si preparano a sfidare la Juventus negli ottavi di finale. La sfida, in programma martedì 1 luglio alle 21.00, promette spettacolo e grandi emozioni.

Nel Mondiale per Club, il¬† Real Madrid, grazie alle reti di¬† Vinicius Jr., Valverde e Goncalo Garcia ¬†ha battuto nettamente¬† 0-3 ¬†il¬† Salisburgo. In questo modo la squadra di¬† Xabi Alonso ¬†termina quindi il¬† Gruppo H ¬†al primo posto con¬† 7 punti. Agli ottavi di finale i Blancos sfideranno la¬† Juventus. La partita √® in programma marted√¨ 1 luglio alle 21.00. Mondiale per Club: Salisburgo ‚Äď Real Madrid 0-3. Marcatori: 41? Vinicius Jr (R), 48? pt Valverde (R), 84? Gonzalo Garcia (R) SALISBURGO (4-4-2): Zawieschitzky; Lainer, Gadou, Rasmussen, Kratzig; Nene (89? S. Baidoo), Diabate (73? Vertessen), Diambou (46? Kjaergaard), Gloukh; Baidoo (89? Onisiwo), Ratkov (46? Daghim). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com ¬© Gbt-magazine.com - Mondiale per Club, passano Real Madrid ed Al Hilal

In questa notizia si parla di: mondiale - club - passano - realmadrid

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

MONDIALE PER CLUB, INTER RIVER PLATE: REACTION IN DIRETTA [NO STREAMING] Commenta con noi Inter River Plate, 3a giornata gruppo Mondiale per Club 2025:... Vai su Facebook

Perché all'Inter conviene arrivare 1ª nel girone guardando al tabellone del Mondiale per Club; Mondiale club: Real Madrid-Salisburgo 3-0; Contro chi gioca la Juventus agli ottavi del Mondiale per Club: Real Madrid, Pachuca, Al-Hilal o Salisburgo?.

Juve-Real Madrid agli ottavi del Mondiale per Club: possibili avversarie, dove vederla in tv, data e orario - Scopri tutto sul primo match della fase ad eliminazione diretta deii bianconeri: info e canali per seguirla in tempo reale ... Da msn.com

Mondiale per Club, agli ottavi la Juventus incontrerà il Real Madrid - Nella serata di ieri i bianconeri sono usciti con le ossa rotte dalla sfida di Orlando contro il Manchester City: il ri ... Scrive msn.com