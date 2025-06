Mondiale per club la strada della Juventus verso la finale | i possibili incroci

Il cammino della Juventus nel Mondiale per Club si fa sempre più avvincente e ricco di sorprese, con la strada verso la finale costellata di incroci potenzialmente decisivi. Dopo la pesante sconfitta contro il Manchester City, i bianconeri devono ora riconsiderare le loro strategie e prepararsi ad affrontare sfide di alta intensità. Scopriamo insieme i possibili imbrogliati e le sfide che potrebbero definirne il destino in questa appassionante corsa internazionale.

Una vera e propria batosta, quella incassata dalla Juventus contro il Manchester City. I bianconeri, nell'ultima giornata del girone G, sono stati travolti per 5-2 dal Manchester City di Pep Guardiola dovendosi così accontentare del secondo posto, che garantisce comunque agli uomini di Tudor. 🔗 Leggi su Today.it

Juventus, Scanavino: "Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro con Giuntoli? Assolutamente" - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset, affrontando il tema del futuro della squadra.

Juventus, agli ottavi del Mondiale per Club c'è il Real Madrid: quando gioca e dove vederla - Manita degli inglesi a Orlando, con i bianconeri che sono restati in partita solo nel primo tempo. ilmessaggero.it scrive

Mondiale per Club, Juventus-Manchester City 2-5: ko pesante, bianconeri agli ottavi da secondi - Nella terza e ultima giornata del gruppo G del Mondiale per club la Juventus perde 5- Lo riporta msn.com