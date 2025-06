Mondiale per Club il verdetto | Inter ‘battuta’ di nuovo dal Psg

Dopo il confronto epico in Champions League, l’attenzione si sposta sul Mondiale per Club negli Stati Uniti, dove l’Inter si prepara a sfidare ancora una volta i campioni d’Europa. Con entrambe le italiane ancora in corsa, le speranze di raggiungere la vetta si fanno più vive che mai. La strada è lunga, ma il sogno continua: scopriamo insieme come le sfide si disegneranno nel prossimo atto di questa emozionante avventura.

Si ripropone il confronto tra i nerazzurri e i campioni d’Europa, dopo la finale di Champions League: ecco cosa accade al Mondiale negli Stati Uniti Si è conclusa la prima fase del Mondiale per Club, che ha visto avanzare entrambe le rappresentanti nostrane. Inter e Juventus agli ottavi di finale, con la possibilità di coltivare ancora ambizioni e di puntare ad arrivare fino in fondo. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) I nerazzurri, grazie alla vittoria con il River Plate, hanno vinto il loro girone e affronteranno il Fluminense, mentre il secondo posto nel girone, a seguito del ko con il Manchester City, condanna la Juventus a un accoppiamento più scomodo, dovendo affrontare il Real Madrid. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Mondiale per Club, il verdetto: Inter ‘battuta’ di nuovo dal Psg

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

