Mondiale per Club il tabellone degli ottavi è completo | la Juve contro il Real Inzaghi sfida Guardiola Lunedì Inter-Fluminense

Il Mondiale per Club si anima con incontri mozzafiato! La Juventus, nel tentativo di evitare il Real Madrid, ha subito una pesante sconfitta contro il Manchester City, complicando il suo percorso. Con le qualificazioni di City, Juve, Real Madrid e Salisburgo, il tabellone degli ottavi si presenta più avvincente che mai, con sfide imperdibili tra le big del calcio mondiale. Ora, il countdown è partito: scopriamo cosa ci riserva questa fase decisiva!

Serviva non perdere per evitare il Real Madrid e la Juventus non ci è riuscita: la sconfitta per 2-5 contro il Manchester City retrocede i bianconeri al secondo posto e li “spedisce” nella parte destra del tabellone, quella sulla carta più complicata. Si è completato il quadro degli ottavi di finale del Mondiale per Club dopo le ultime partite dei gironi G e H che hanno visto Manchester City, Juve, Real Madrid e Salisburgo qualificarsi tra le prime 16 del mondo. Niente Al Hilal per i bianconeri, che affronteranno i Blancos: Simone Inzaghi, invece, a distanza di poco più di due anni dalla finale di Champions League di Istanbul ritrova Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mondiale per Club, il tabellone degli ottavi è completo: la Juve contro il Real, Inzaghi sfida Guardiola. Lunedì Inter-Fluminense

